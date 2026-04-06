Resguarda FGE paz y tranquilidad en la región

El Grupo de Coordinación integrado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se encuentran implementando la estrategia de seguridad Semana Santa Segura 2026 en la región Soconusco, con la finalidad de brindar seguridad y resguardo a los turistas y locales.

A través de recorridos preventivos, patrullajes y pie tierra, los elementos del orden priorizan la proximidad social en los destinos turísticos del municipio de Tapachula, Mazatán y Suchiate, como las playas de San Benito, La Escollera, Playa Linda, El Gancho, Barra San José y San Simón.

También se están implementando otras acciones como el Operativo Alcoholímetro, Carretera Segura, sobrevuelos en las playas del litoral chiapaneco para la vigilancia, prevención del delito y combate a las expresiones delictivas, las cuales se están reforzando con patrullajes acuáticos.

Asimismo, hay presencia policial para brindar seguridad en los municipios de Tuzantán, Huixtla, Unión Juárez, Cacahoatán y Tuxtla Chico.

Estas estrategias desplegadas buscan garantizar que las y los chiapanecos, así como los visitantes gocen de vacaciones y días de asueto familiares, con la tranquilidad de que están siendo salvaguardados por las instancias de seguridad.