Resguardan 87 nidos de tortuga en Puerto Arista

Un total de 87 nidos de tortuga marina golfina fueron resguardados durante tres operativos preventivos contra el saqueo ilegal de huevos en el Área Natural Protegida (ANP) Santuario Playa Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Las acciones se llevaron a cabo en distintos puntos de la playa identificados por la presencia de nidos saqueados, con la participación de personal de la Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), además de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y la Secretaría de Marina, con el objetivo de proteger a esta especie durante la temporada de mayor anidación.

Operativos

El primer operativo se realizó durante la noche del 30 de septiembre, con recorridos de vigilancia, cobertura de accesos y puntos de revisión en coordinación con personal de los campamentos tortugueros y elementos de seguridad.

Durante estas acciones, las autoridades detectaron saqueos antes de la llegada de los equipos de vigilancia.

En el lugar se recolectaron 27 nidos, cuyos huevos fueron trasladados al corral de incubación del campamento tortuguero de la Semahn para su resguardo.

Posteriormente, se efectuaron nuevos operativos nocturnos, además de patrullajes vehiculares sobre el bulevar Marina Matamoros y en los accesos que conducen a la playa.

Aunque durante estos recorridos no se detectaron ilícitos ambientales, personal de la Semahn y la Conanp recolectó otros 60 nidos, que contenían seis mil 146 huevos.

La tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) está catalogada en peligro de extinción en México, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que la protección de sus nidos resulta fundamental para favorecer la conservación y permanencia de la especie en las costas chiapanecas.