Resguardan a burra que deambulaba en las calles

Una burra que deambulaba por la vía pública y que estaba en riesgo de sufrir algún accidente fue resguardada por personal de la Unidad de Protección Animal de Tuxtla Gutiérrez, luego de un reporte ciudadano realizado en la colonia Las Granjas.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Municipal, vecinas y vecinos detectaron la presencia del ejemplar en las calles y decidieron mantenerlo protegido mientras llegaban los rescatistas correspondiente, para evitar que fuera atropellado o le pasase alguna lesión.

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Tras recibir el aviso, la Unidad de Protección Animal adscrita a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, acudió al lugar para atender la situación y trasladar a la burra a un espacio seguro.

El ejemplar quedó bajo resguardo de la Secretaría de Salud Municipal, donde permanecerá mientras se determina lo correspondiente para garantizar su cuidado y bienestar.

Atención ciudadana

En abril de este año, personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios informó que recibe entre cinco y 20 reportes diarios relacionados con distintas situaciones, desde problemas de insalubridad hasta casos de maltrato animal.

Entre los sucesos documentados este año destaca el rescate de ocho perros en la colonia Albania Baja, en julio, luego de que fueron encontrados en condiciones de abandono, desnutrición, anemia e infestación de garrapatas.

Las autoridades municipales reconocieron la participación de quienes reportaron y ayudaron a proteger a la burra en Las Granjas, al señalar que la colaboración ciudadana permite atender oportunamente situaciones que ponen en riesgo la integridad de los animales.