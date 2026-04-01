Resguardan motocicleta y evitan posible robo

Un hecho que inicialmente generó preocupación se convirtió en un ejemplo de servicio público en San Cristóbal de Las Casas, luego de que elementos de la Guardia Estatal de Turismo resguardaran una motocicleta que había sido dejada en condiciones vulnerables por su propietaria.

La protagonista es Angélica Chávez, creadora de contenido y motociclista de origen colombiano, quien documenta sus viajes por el mundo y cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Durante su paso por este destino turístico de Chiapas, estacionó su motocicleta en una calle de la ciudad, sin percatarse de que había dejado las llaves colocadas, además de equipaje y objetos personales a la vista.

Horas más tarde, al regresar, encontró una patrulla junto a la unidad, lo que en un primer momento le hizo pensar que se trataba de una infracción o el retiro del vehículo. Sin embargo, la situación fue distinta.

De acuerdo con el testimonio difundido por la propia viajera, los elementos de la corporación detectaron que la motocicleta se encontraba en una zona restringida y en condiciones de riesgo, por lo que decidieron permanecer en el sitio para resguardar tanto el vehículo como las pertenencias, evitando así un posible robo.

Los oficiales identificados como el suboficial Humberto Esquipulas Paniagua y el guardia Víctor Alonso Sánchez Lara, adscritos a la Delegación de Turismo en San Cristóbal, permanecieron en el lugar hasta el regreso de la propietaria, priorizando la protección sobre la sanción.

El caso, que se viralizó en redes sociales, ha generado reacciones positivas al destacar una actuación basada en la prevención y el servicio, en una ciudad que recibe a visitantes nacionales y extranjeros de manera constante.