Resguardan reptil dentro de una vivienda en Tuxtla

La presencia de fauna silvestre en zonas habitacionales de Tuxtla Gutiérrez ha generado diversos reportes de emergencia. El más reciente ocurrió en el fraccionamiento Bosques de la Trinidad, donde personal de Protección Civil Municipal atendió el hallazgo de un reptil al interior de una vivienda.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal, elementos operativos de la Base Codaec acudieron al domicilio para realizar las maniobras de control y manejo del ejemplar, que posteriormente fue resguardado y puesto a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para continuar con el procedimiento correspondiente conforme a la normatividad ambiental.

Reportes

En julio de 2025 se habían reportado al menos 35 casos de fauna silvestre localizadas dentro de hogares, entre los que destacaban ejemplares de boas, iguanas y tlacuaches.

Para 2026, los registros difundidos sobre las atenciones de PC Municipal contabilizaron 152 reportes relacionados con fauna entre enero y mayo.

De estos, 23 correspondieron a serpientes y 52 a abejas.

Aunque algunas especies pueden representar un riesgo dependiendo de su tipo y comportamiento, por lo que las autoridades recomendaron no intentar capturarlos ni manipularlos, debido a que una reacción inadecuada puede provocar lesiones tanto a las personas como a los propios animales.