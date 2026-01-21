Resienten familias el alza de precios

En los primeros días de enero, cientos de habitantes que acuden diariamente a los mercados municipales revelaron su percepción por los aumentos en productos básicos al iniciar este 2026, situación que contrasta con años recientes donde la inflación era menor o establecida en niveles más moderados.

Destacaron que productos como huevo, leche, tortillas y carnes son los que más contribuyen a la percepción de aumentos.

“Lo que antes compraba con 300 pesos, ahora con esa misma cantidad llevo menos; sobre todo huevo y carne de res se sienten más caros”, comentó Yolanda Jonapá, ciudadana.

El precio del cono de huevo ha superado los 90 pesos en algunos puestos, y el kilo de carne oscila entre 220 y 280 pesos, cifras que superan en varios casos el ingreso diario mínimo de muchos hogares chiapanecos.

Los locatarios coinciden en que, pese a la presión inflacionaria general del país, en Tuxtla la percepción del aumento es más visible en productos alimentarios.

Inflación

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que, al cierre de 2025, el índice de precios al consumidor todavía mostraba incrementos moderados, aunque menores que en años anteriores.

Además, los índices de inflación a nivel estatal también han mostrado que Chiapas no ha estado exento de presiones de precios en rubros como los productos pecuarios y alimentos elaborados.

Para muchos consumidores, la llamada cuesta de enero, el periodo después de los gastos de diciembre se agrava con los aumentos que perciben en frutas, verduras, carnes y lácteos.

“Ya uno trae gasto de fiestas y ahora también se siente más fuerte el bolsillo cuando vas a comprar”, afirmó Ernestina López, ciudadana.

Algunos locatarios, por su parte, señalaron que aunque han tratado de mantener precios competitivos frente a tiendas comerciales, el costo de obtener los productos y la inflación regional han impactado en sus márgenes y en la percepción del consumidor.