Respalda Ángel Torres fortalecimiento de seguridad

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, expresó su respaldo a la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, que contempla la adquisición de armamento y tecnología de vanguardia para corporaciones estatales, con el objetivo de reforzar la paz y el orden en la entidad.

El alcalde consideró que estas medidas forman parte de una estrategia integral para hacer frente a la delincuencia y garantizar la paz en Chiapas.

Señaló que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha demostrado una conducción firme y planeada en materia de seguridad.

Paz y seguridad

“Es un hombre que no improvisa, que está preparado y que ha puesto orden en Chiapas. Todo lo que se propone tiene que ver con la conservación de la paz y la seguridad”, afirmó.

Destacó que, además del armamento, es fundamental el fortalecimiento institucional de los cuerpos policiales, dotándolos de herramientas que les permitan responder de manera eficaz ante situaciones de riesgo.

En ese contexto, respaldó la iniciativa que será presentada ante el Congreso del Estado para permitir que las corporaciones de seguridad porten armas de mayor poder, subrayando que se trata de una decisión que debe pasar por los canales legales y de consenso correspondientes.

Mensaje

“El reforzamiento de nuestros cuerpos policiales es clave para mantener el orden. Confío en que esta propuesta será analizada y, en su momento, aprobada por el Congreso, cumpliendo todas las instancias necesarias”, expresó.

Al finalizar, el presidente municipal reiteró que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno es esencial para consolidar un entorno seguro para las familias chiapanecas, y aseguró que desde Tuxtla Gutiérrez se continuará respaldando toda acción que tenga como eje central la paz, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.