Respalda diputada cambio en Salud

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, manifestó su respaldo a los reajustes realizados por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en su gabinete, con especial énfasis en el cambio al frente de la Secretaría de Salud (SSA), donde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez sustituye a Omar Gómez Cruz.

La legisladora destacó la trayectoria del nuevo funcionario, a quien conoce desde su desempeño como diputado local y posteriormente como director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

Gómez Mendoza subrayó que en esos cargos Avendaño Bermúdez acreditó “capacidad administrativa y de conciliación”, atributos que, a su juicio, serán clave para enfrentar los retos del sector salud.

Hay confianza

“Sé de su capacidad de conciliación y de su manejo administrativo; lo demostró en el Isstech. Estoy segura de que hará un trabajo extraordinario desde la Secretaría de Salud”, afirmó.

La diputada reconoció que la dependencia sanitaria ha atravesado etapas complejas, que derivaron en “muchos negativos” y en “dolor importante” para la población chiapaneca. No obstante, confió en que el nombramiento de Avendaño Bermúdez marque el inicio de una fase de recuperación y mejoría. “Yo creo que viene lo mejor para el sector salud en Chiapas”, sostuvo.

Los movimientos en el gabinete estatal, que también alcanzaron a la Secretaría de Gobierno y Mediación (SGyM), fueron calificados por Gómez Mendoza como decisiones “pragmáticas” del mandatario, orientadas al bienestar general.