Respalda estrategia de Claudia Sheinbaum

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, participó en la sesión conjunta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres y del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la cual fue encabezada de manera virtual por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este marco, Ramírez Aguilar refrendó el compromiso del Gobierno de Chiapas de mantenerse alineado a las políticas que impulsa la presidenta, mediante la implementación de acciones y programas orientados a cerrar las brechas de desigualdad y garantizar el respeto pleno de los derechos de las mujeres. Asimismo, enfatizó la importancia de avanzar en la erradicación de las violencias contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, con el propósito de consolidar un entorno seguro, justo e igualitario para todas y todos.