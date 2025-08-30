Respalda PRI Chiapas al Comité Ejecutivo Nacional

El líder del PRI en Chiapas, Rubén Zuarth, dijo que solamente desde el diálogo se pueden construir los grandes acuerdos nacionales, sin embargo, la posición firme del tricolor es innegociable en benéfico de la gente.

Apuntó, además, mantener un respaldo al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, en la construcción de un partido con espacios para todas y todos.

Señaló coincidir con la dirigencia nacional, en el sentido de que “el PRI seguirá luchando con firmeza, en defensa de la democracia y de la libertad”.

Y es que en el contexto nacional, los grupos políticos parecieran haberse polarizado, en razón de un reciente incidente en el Senado de la República, que ha sido cuestionado, incluso a nivel internacional.

Finalmente, señaló que el PRI seguirá luchando por un México libre y con leyes, que permitan un desarrollo democrático y responsable.