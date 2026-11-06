Respalda PRI intérpretes de lenguas en hospitales

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Zuarth Esquinca, y la secretaria general, Ana Karen Ruiz Coutiño, respaldaron la iniciativa presentada por el diputado y coordinador de la fracción parlamentaria priista, Domingo Velázquez Méndez, para garantizar traductores e intérpretes de lenguas indígenas en hospitales y unidades médicas de Chiapas.

Barrera

Zuarth Esquinca señaló que la falta de comunicación entre pacientes y personal médico representa un obstáculo para recibir diagnósticos oportunos, comprender tratamientos y ejercer plenamente el derecho a la salud. Sostuvo que ninguna persona debe recibir atención limitada por no hablar español.

Por su parte, Velázquez Méndez explicó que la iniciativa busca eliminar las barreras lingüísticas que enfrentan los pueblos originarios cuando acuden a recibir atención médica. Señaló que contar con intérpretes permitirá mejorar la comunicación entre pacientes y personal de salud, evitar confusiones en diagnósticos y tratamientos y garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a la salud en su propia lengua.

Otras problemáticas

La propuesta también atiende una problemática planteada por la asociación Acompañamiento de la Salud de Ixchel, que realiza labores de apoyo a pacientes indígenas ante las dificultades para hablar en los servicios médicos.

La reforma al artículo 40 de la Ley General de Salud contempla garantizar intérpretes en los tres niveles de atención, de acuerdo con la lengua materna y sus variantes lingüísticas, además de establecer capacitación continua para el personal de instituciones medicas.