Respalda Rubén Antonio Zuarth jubilaciones libres

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, para reformar el artículo 127 de la Constitución y eliminar de manera definitiva los topes a las pensiones de miles de jubilados.

Zuarth Esquinca afirmó que las pensiones representan un derecho adquirido tras décadas de trabajo y servicio, por lo que no pueden ser disminuidas mediante criterios administrativos o disposiciones que vulneren la certeza jurídica de quienes dedicaron su vida al servicio público.

Postura

“En el PRI defendemos el respeto a la ley, pero también la justicia para quienes construyeron instituciones y hoy merecen un retiro digno. Ningún derecho laboral conquistado debe ser reducido ni condicionado”, sostuvo.

Rubén Zuarth consideró que la propuesta de derogar el artículo Segundo Transitorio relacionado con la reforma al artículo 127, representa un paso importante para brindar certeza jurídica y evitar que derechos laborales previamente reconocidos puedan ser afectados de manera retroactiva.

“El PRI ha sido un partido que escucha y construye soluciones. Hoy reiteramos nuestro respaldo a las y los jubilados que exigen el respeto pleno a sus derechos, porque una pensión no es un privilegio, sino el resultado de toda una vida de trabajo”, enfatizó.