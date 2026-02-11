Respalda Sasil iniciativa de seguridad de ERA

La senadora Sasil de León Villard manifestó el respaldo a la iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, propuesta por legisladores chiapanecos ante el Congreso de la Unión mediante la cual se busca modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, procurando dotar de mayor y mejor armamento a los cuerpos policiales de Chiapas, como de todo el país.

Recordó que recientemente, la presidenta de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza y Mario Guillén Guillén presentaron ante el Congreso de la Unión la iniciativa propuesta por el gobernador.

En este sentido, dijo que la propuesta de Chiapas representa el sentir de pueblos de México, que ven en la seguridad un tema prioritario, por ello desde el campo de sus funciones impulsará esta iniciativa a fin que los cuerpos estatales tengan acceso a mejor armamento.

Herramientas

Asimismo dijo que la iniciativa va acompañada de acciones de capacitación, profesionalización y mecanismos para garantizar la correcta utilización de estas nuevas herramientas para combatir la delincuencia en México.

Trámite legislativo

La iniciativa fue turnada a comisiones para el trámite legislativo y eventualmente será sometida a un análisis, que la senadora confió sea apoyado por el Poder Legislativo Federal, a fin de consolidar esta gran reforma que cambiará el paradigma de la seguridad en México.