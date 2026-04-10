Respalda Sasil iniciativa en favor de campesinos

La senadora Sasil de León Villard respaldó el proyecto de iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante el cual se buscan generar condiciones laborales dignas para los trabajadores del campo, además de plantear sistemas de producción amables con el medio ambiente.

Desde la tribuna del Senado respaldó la Iniciativa de reforma en materia de certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales, al señalar que representa un paso firme en la transformación del campo mexicano y en la dignificación de quienes garantizan la seguridad alimentaria de México.

Este dictamen reconoce, dijo, que aún persisten enormes retos: más del 80 % de las personas trabajadoras del campo siguen en la informalidad. Por eso, la propuesta de crear un Certificado Laboral para la Agroexportación es tan relevante. Este instrumento no es un simple trámite administrativo. Es una herramienta poderosa que permitirá garantizar que los productos que México exporta al mundo se elaboran bajo condiciones de trabajo digno, con respeto a los derechos laborales y con acceso a la seguridad social.

El dictamen no se limita al ámbito laboral, sino que articula la política comercial con la protección del medio ambiente. Se reconoce que no puede haber desarrollo del campo si se destruyen los bosques, si se pierde la biodiversidad, si se compromete el futuro de las próximas generaciones.

Finalmente, recordó que, como senadora ha presentado diversas iniciativas encaminadas a la protección de las y los trabajadores del campo. Insistiendo en la necesidad de garantizar su acceso a la seguridad social y de reconocer sus derechos laborales.

“No puede haber justicia social si quienes nos alimentan viven en condiciones de precariedad (…) con este dictamen, avanzamos en esa ruta. Nos dirigimos hacia un campo más justo, donde el trabajo digno sea la regla y no la excepción”, dijo.

La grandeza de Chiapas nos obliga trabajar por su gente, por eso estamos comprometidos en mejorar las condiciones de vida de nuestra tierra, que ya tiene rumbo definido.