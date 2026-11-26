“Nestlé tiene que pagar lo que tiene que pagar por el kilo del café”, así lo aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al darles la razón a los cafeticultores de la regiones Costa, Sierra y Soconusco de Chiapas, luego de que en días pasados se manifestaran en Tapachula para exigir mejores pagos a la empresa por sus cosechas.

La movilización del pasado lunes 23 de noviembre reunió a cerca de 500 pobladores de al menos 20 municipios de dichas zonas. Según las estimaciones, la compra a bajo costo del grano aromático ha afectado a casi 165 mil familias dedicadas a esa actividad productiva y no logran cubrir los costos que implica el complejo proceso.

Postura

La mandataria recordó que la principal inconformidad de los campesinos es que les compran el kilo de café a un precio que ronda entre los 43 pesos, mientras que la empresa lo vende en alrededor de 580 pesos; ante esto exigen que les adquieran sus cosechas en al menos 60 pesos el kilo.

Rechazó que el mercado internacional sea el que defina el precio del café a los cafeticultores, incluso a través de intermediarios, y que no se les compre de manera directa a los campesinos.

“Tienen razón los cafeticultores y los vamos a apoyar. Nestlé tiene que pagar y tiene que comprar de manera directa a los productores”, enfatizó la presidenta.

Próxima reunión

Sheinbaum recalcó que el Gobierno Federal está de acuerdo con las peticiones de los manifestantes y reveló que ha instruido a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Columba Jazmín López Gutiérrez, que acompañe al sector en las negociaciones con dicha empresa.

Adelantó que se tiene pactada una reunión con el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en Palacio Nacional, sin embargo la agenda contempla una reunión con la Sección VII de la CNTE, aunque no descartó que se pueda tocar el tema de los productores.