Respalda Yamil Melgar a Sheinbaum y ERA

En el marco de las Jornadas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Yamil Melgar participó en una asamblea de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde manifestó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como a las políticas públicas que impulsan para el bienestar de las familias de México y Chiapas.

Ante militantes y simpatizantes de Morena del municipio de Tapachula, Chiapas, Yamil Melgar expresó: “Nuestro compromiso para reafirmar nuestro movimiento, pero sobre todo para defender la soberanía de nuestro país”. Desde la región del Soconusco, envió un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la participación de quienes se involucran para hacer que las cosas sucedan.

Invitados especiales

Como invitados especiales, integraron el presídium y participaron con sus mensajes Fabiola Guadalupe Cruz García, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas; Fredy Alberto Gálvez García, enlace de Morena Nacional en el Distrito 12; José Ángel López Villatoro, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena; y José Luis Jiménez, enlace de Morena Nacional en el Distrito 13.

Yamil Melgar reconoció el trabajo de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y de Carlos Molina, presidente del partido en Chiapas, para fortalecer la organización del movimiento. Agradeció a quienes siguen creyendo y participando, y llamó a mantener la unidad para construir, desde Tapachula, un México libre, justo y soberano.