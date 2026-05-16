Respaldan a artesanas afectadas por incendio

Luego del incendio ocurrido en una feria de Tabasco que afectó a artesanas chiapanecas, la directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, Marisol Urbina, informó que se brindó un acompañamiento y seguimiento a las afectadas.

En entrevista, explicó que las artesanas sufrieron la pérdida total de sus prendas, un monto que asciende aproximadamente a poco más de 350 mil pesos entre blusas, vestidos y otros textiles expuestos.

Pagos

Explicó que tras esta situación, el Gobierno de Tabasco les realizó un pago a las afectadas, aunque reconoció que hay otras personas que aún permanecen en lista de espera, destacando que la autoridad tabasqueña está respondiendo rápidamente.

Sobre el apoyo del Gobierno de Chiapas, la funcionaria señaló que las artesanas ya formarán parte del padrón artesanal y su caso ha sido seguido desde que se presentó el incendio.

La directora aclaró que estas artesanas, originarias de Los Altos, forman parte de una colectiva que trabajaba de manera independiente, tras los hechos ocurridos han pasado a ser beneficiarias del instituto.

Esto se traduce a que no solo se comprará sus artesanías, sino también brindará el apoyo con espacios dignos para comercializar en los diferentes eventos de promoción que se tenga.

Urbina agregó que recibirán las prendas que las artesanas tienen en Chiapas, producto de su trabajo colectivo y reiteró que cuentan con todo el acompañamiento del Instituto Casa de las Artesanías.

La directora aseguró que ha mantenido contacto directo con ellas y que seguirán trabajando en nuevos proyectos.