Respaldan a Esdras de León en plenaria

La Zona Centro Norte del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) expresó su apoyo al secretario general, Esdras Humberto de León Pinto, durante la reunión plenaria que se llevó a cabo la mañana de este fin de semana en la zona Norte de Chiapas.

En el marco del encuentro, los agremiados de la región dieron una cálida bienvenida al dirigente sindical, en una jornada que estaba programada para escuchar de manera directa las voces y planteamientos de los compañeros de esa zona.

Al concluir la actividad, el secretario general de Suicobach refrendó su compromiso con la base trabajadora y reiteró que mantendrá una relación cercana y de diálogo permanente con los agremiados.

Con esta plenaria, la zona Centro Norte se suma a las muestras de respaldo que otras regiones han manifestado a favor de De León Pinto, quien ha sostenido como eje de su gestión la atención directa a las demandas del personal afiliado al Suicobach.

León Pinto expresó su agradecimiento a los agremiados al Suicobach, por el respaldo y la confianza depositada en su gestión al frente de este organismo que siembre ha trabajado para fortalecer las condiciones laborales y educativas del personal del Colegio de Bachilleres de Chiapas.