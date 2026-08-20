Respaldan abogados a Ernestina Godoy

Integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), delegación Chiapas, encabezados por el abogado Juan Cancino, ofrecieron este día una conferencia de prensa para manifestar su solidaridad con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, frente a lo que calificaron como una campaña de calumnias, difamación e intimidación en su contra.

El representante de la ANAD en Chiapas explicó que desde hace más de un mes se ha orquestado una serie de ataques contra la titular de la Fiscalía General de la República, derivados, según los abogados, del trabajo profundo que ha realizado y que ha afectado intereses poderosos.

Diferencia de intereses

“Obviamente porque ha estado haciendo un trabajo profundo, que ha tocado intereses muy fuertes. Esos intereses no quieren que continúe ese trabajo correcto. La campaña es de amenazas, de intimidación, inclusive de posible chantaje”, señaló Cancino.

Durante el pronunciamiento, los abogados destacaron la trayectoria de Ernestina Godoy Ramos como fundadora de la ANAD a nivel nacional en 1991, y posteriormente como presidenta de la organización. Por su labor y compromiso social, se hizo merecedora de la medalla Emilio Krieger, distinción que otorga la asociación a abogados destacados.

“El trabajo de ella actualmente es honesto, es íntegro, es un trabajo basado en convicciones, es muy profesional”, afirmó el vocero de la ANAD Chiapas.

Los abogados exigieron el cese inmediato de la campaña de difamación y pidieron que los intereses afectados por las investigaciones comprendan que no hay otra vía que la legalidad.

“México necesita legalidad, México necesita justicia. El país necesita que se envíe el mensaje de que no hay impunidad, sea quien sea, ya sea económico, político, lo que sea”, subrayó Cancino.