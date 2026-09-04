Respaldan abogados acciones del Poder Judicial

El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano Velasco, reconoció el papel del Poder Judicial del Estado, de cara a los retos de la consolidación de un escenario de paz en la entidad, que destaca por la disminución de la incidencia delictiva.

Dijo que junto a la Fiscalía General del Estado (FGE), ha generado acciones para reducir los índices de violencia y percepción de inseguridad, reconocidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Recordó que recientemente, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con la Barra Chiapaneca de Abogados, donde se ratificó la confianza común.

Impartición de justicia

Dijo que el organismo jurisdiccional mantiene un ejercicio constitucional orientado a garantizar la impartición de justicia, atendiendo además una dinámica de reformas activas, destacando la Ley que sanciona con severidad y hasta 100 años de cárcel a los feminicidas.

Asimismo, celebró que se mantengan canales de comunicación y colaboración entre el Poder Judicial y la comunidad jurídica de la entidad, pues esto permite abordar temas de interés para el ejercicio de la profesión y el fortalecimiento de la impartición de justicia.

Finalmente, reiteró que mantener una relación cercana logra la actualización permanente del gremio y la consolidación de una cultura de paz en beneficio de las y los chiapanecos.