Respaldan acciones de seguridad estatal y federal implementadas

La presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza, manifestó su total respaldo a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a las acciones realizadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en la entidad.

En entrevista, la legisladora destacó el trabajo de inteligencia realizado por las Fuerzas Armadas que derivó en la reciente baja de un líder criminal de alta peligrosidad, cuyas acciones habían afectado a la población mexicana.

“Es muy importante reconocer los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de nuestra república por todo el trabajo de investigación y ejecución. Se pudo abatir a uno de los criminales más buscados, cuya organización ha hecho tanto daño a la vida de las y los mexicanos”, declaró Gómez Mendoza.

Reconocimiento

La diputada hizo un reconocimiento a la titular del Ejecutivo federal: “Muy importante reconocer la mano firme y la voz contundente de nuestra presidenta y comandanta suprema, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Los hechos ocurridos en los últimos días han sido una muestra de congruencia”.

Sobre las acciones en Chiapas, la legisladora destacó la coordinación entre el gobierno estatal y las autoridades federales, en particular con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comandada por Omar García Harfuch.

“Nuestro gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, está trabajando muy de la mano con la Secretaría de Seguridad Federal y con la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas. Es un trabajo continuo para mantener la seguridad y la paz de nuestro estado”, afirmó la legisladora local.

Gómez Mendoza hizo referencia al reciente bloqueo liberado en la entidad, donde elementos de seguridad resultaron heridos. Ante ello, envió un mensaje a la población y a las familias de los cuerpos de seguridad su solidaridad.

Acciones

La presidenta del Congreso subrayó que las acciones no se limitan a operativos, sino que también se trabaja en la prevención atendiendo las causas que originan la violencia.

“Se está trabajando en fortalecer las causas de nuestras juventudes para evitar que en un futuro se fortalezcan estas organizaciones criminales. La presidenta Sheinbaum anunció programas para fortalecer el bienestar de las y los jóvenes a través del arte, la cultura y el deporte”, agregó.

Finalmente, Gómez Mendoza hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a confiar en las autoridades.