Respaldan creación de nuevos partidos

La creación de nuevos partidos políticos en Chiapas representa un signo normal y positivo del crecimiento democrático en la entidad, afirmó la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, quien realizó un llamado para que estas organizaciones se conduzcan con un genuino compromiso social y eviten desviarse hacia intereses particulares.

Hoy en día, la diversidad política y la participación ciudadana son vistas como pilares para el fortalecimiento de la democracia local, siempre y cuando prevalezca un compromiso auténtico con el desarrollo y el bienestar colectivo.

Legisladora

En entrevista sobre el surgimiento de nuevas fuerzas políticas en la entidad, la legisladora reconoció el derecho fundamental de asociación que tienen todas las mexicanas y mexicanos. "La creación de nuevos partidos políticos es parte normal del crecimiento y de la participación democrática", señaló.

No obstante, Gómez Mendoza hizo un llamado a que cada una de estas organizaciones trabajen siempre con el objetivo de generar bienestar para las y los chiapanecos.

Bases y principios

Subrayó que la militancia debe estar plenamente consciente y alineada con las bases y principios del partido al que decidan pertenecer.

"No podemos negar la unidad, la organización en estos nuevos partidos", expresó la presidenta del Congreso, "pero sí creo que es un exhorto a que se trabaje siempre pensando para el bienestar de las y los chiapanecos y no para el bienestar de los bolsillos de los dirigentes o intereses personales".

La diputada puso el acento en la responsabilidad pública que debe guiar la acción política, especialmente en el caso de las nuevas organizaciones que buscan ganar un espacio en la vida institucional de Chiapas.