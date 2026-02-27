Respaldan demolición de Plaza de las Instituciones

En medio de la polémica por la demolición de la Plaza de las Instituciones, el presidente del Colegio de Arquitectos Tuchtlán, S.C. Víctor Hugo Gehrke Portilla, salió en defensa del proyecto del Gobierno del Estado, para construir un parque pet-friendly en ese lugar. Incremento de plusvalía, frenar la delincuencia y menos riesgos, los beneficios directos.

Gehrke Portilla fue tajante al referirse a las críticas de otros colegios de profesionistas que reclaman no haber sido consultados.

“No tienen por qué. El gobierno tiene todo el aparato para hacerlo bien, el Estado tiene secretarías técnicas, direcciones especializadas y órganos competentes. Los colegios somos terceros acreditados (…) nuestra función no es autoridad ni vetar decisiones”, sentenció, y añadió que la administración estatal cuenta con todas las facultades legales para ejecutar la obra.

Inseguridad

El líder de los arquitectos justificó la acción al señalar que el inmueble se había convertido en un foco de inseguridad.

“Esto era un nido de malvivientes. Hace cuatro meses encontraron a una persona muerta ahí. Si no hacen estas acciones, vamos a seguir en esa dinámica”, afirmó.

De acuerdo a informes oficiales de la Secretaría de Infraestructura (Seinfra) de Chiapas, el complejo contaba con una “dictaminación de riesgo” para la población, lo que motivó la intervención.

El Colegio Tuchtlán añade que, más allá de la inseguridad, estudios de sus agremiados confirman que el inmueble ya era “inservible” estructuralmente.

Valor histórico

Respecto al posible valor histórico del edificio, Gehrke Portilla sostuvo que “no hay ningún decreto, ningún estudio que lo avale. A partir de 1950 está regulado por el INAH; esto es posterior a los años 80s. Como arquitecto te digo, no tiene ningún valor histórico”.

Incrementará plusvalía

Sobre las molestias vecinales, reconoció que existen inconformidades, pero pidió comprensión.

“Una obra de este tamaño no necesita consejos de vecinos. Si va a tener afectaciones viales, aguantemos un poquito. Llevamos 20 años aguantando delincuencia e indigentes ahí. Seis meses o un año de obra está bien”, señaló.

El presidente del colegio visualiza beneficios económicos y sociales con el nuevo parque, pues detonará la plusvalía y generará economía para los negocios de la zona.