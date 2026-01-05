Respaldan detenciones por corrupción en la SMyT

En el contexto de las recientes detenciones de funcionarios de la pasada administración de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del Estado de Chiapas, el diputado Rubén Zuarth Esquinca, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso local, alertó sobre los señalamientos de un presunto tráfico de influencias que podría llevar a la liberación de los implicados.

En entrevista, Zuarth Esquinca calificó la corrupción en el transporte como “uno de los grandes flagelos” que afectan no solo este sector, sino también otras áreas como la educación, donde se registran casos similares de venta ilegal de plazas magisteriales.

El legislador detalló que su comisión ha recibido numerosas quejas de personas que fueron engañadas por funcionarios o intermediarios durante el sexenio anterior.

“Aquí llega gente que fue defraudada, lastimada, que tuvo que vender, empeñar o deshacerse de sus ahorros con la idea de que obtendrían una concesión de transporte que nunca llegó”, afirmó.

Zuarth señaló que los casos están documentados y que algunos de los implicados —entre los que se menciona a exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad e incluso ligados un expresidente municipal— ya fueron detenidos y están siendo procesados.

Sin embargo, expresó preocupación por las influencias que podrían evitar que se aplique la justicia.

“Existen señalamientos de que podrían ser liberados por un presunto tráfico de influencias”, reconoció el diputado.

Ante esto, hizo un llamado a las víctimas a presentar denuncias formales: “Si hay más gente que fue timada o engañada, que vayan a denunciar. Es el camino para evitar que se repitan estas situaciones”.

Finalmente, el diputado subrayó la importancia del transporte como eje del desarrollo estatal.