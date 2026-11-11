Respaldan encuentro entre EZLN y madres buscadoras

A través de un acto público celebrado frente a la catedral de San Cristóbal, cerca de 50 ciudadanos respaldaron el próximo encuentro que las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tendrán con distintos colectivos de madres buscadoras en la Ciudad de México a finales de este año.

En el evento se dio lectura a un comunicado en donde recordaron que el EZLN ha denunciado una serie de acciones de hostigamiento, amenazas y agresiones atribuida a los tres órdenes de gobierno.

“Sin importar el color del partido en el poder, las acciones de contrainsurgencia continúan y se intensifican cada vez que el EZLN lanza iniciativas para encontrarse con la sociedad civil” indicaron los presentes.

“Desde San Cristóbal nos sumamos a la convocatoria Abrazos No Represión. Porque el abrazo que las comunidades zapatistas quieren llevar a las familias buscadoras también nos interpela. Porque no podemos permanecer indiferentes ante quienes buscan a sus desaparecidos”, señalaron.