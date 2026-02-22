Respaldan hoteleros aplicación de la ley

La Asociación de Hoteles de San Cristóbal de Las Casas manifestó que “la seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico, la confianza de los visitantes y la estabilidad de miles de familias que dependen directa e indirectamente del turismo”.

En relación con los recientes acontecimientos registrados en la zona de Río Florido, en el municipio de Ocosingo, la asociación expresa su postura institucional “en favor del Estado de Derecho, la legalidad y la paz social en nuestro estado”.

“Reconocemos la importancia de que las autoridades actúen con responsabilidad y determinación ante cualquier situación que vulnere la tranquilidad de las familias chiapanecas y afecte la imagen de nuestros destinos turísticos”, dice el documento difundido por los hoteleros.

“San Cristóbal de Las Casas es un destino de vocación turística, cultural y de encuentro. Para quienes formamos parte del sector hotelero, resulta indispensable preservar un entorno de orden, certeza jurídica y diálogo dentro del marco de la ley”.

Dispuestos a colaborar

En el escrito reiteran “su disposición de colaborar con las autoridades estatales y municipales, así como con los distintos sectores productivos, para fortalecer acciones que promuevan la seguridad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible de nuestra región”.

Como sector organizado, reafirma su compromiso con la hospitalidad, la calidad en el servicio y la construcción de un destino confiable para visitantes nacionales e internacionales, precisa el escrito que firma el Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal.