Respaldan llegada de unidades eléctricas

Tras el banderazo simbólico que dio inicio a las operaciones de la primera unidad eléctrica en el transporte público de la ciudad, específicamente en la ruta 108, el diputado local y presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, calificó el proyecto como “viable, moderno y hasta necesario” para la capital chiapaneca.

En entrevista, el legislador del PRI reconoció que esta iniciativa, impulsada por organizaciones de transportistas, coloca a Tuxtla Gutiérrez en el mapa de la movilidad sustentable. “Sin duda pone a Chiapas en el centro de esta modalidad que va generando auge en el estado y en todo el país”, afirmó.

Uno de los puntos más destacados por Zuarth Esquinca es el impacto positivo en los bolsillos de los concesionarios. De acuerdo con sus cálculos, el costo operativo diario de una unidad de gasolina oscila entre 1,200 y 1,400 pesos, mientras que una eléctrica requeriría únicamente entre 250 y 300 pesos diarios por carga completa, lo que representa un ahorro significativo de hasta el 80 %.

El presidente estatal dijo que en Chiapas como México debe realizarse un ejercicio trasparente de los procesos electorales, independientemente de qué partidos terminen en alianzas.

Sostuvo que en una democracia no basta con celebrar los triunfos; también es indispensable reconocer las derrotas y respetar el veredicto de las urnas.

El presidente estatal del PRI reiteró que su partido defenderá el voto libre, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones electorales, porque la confianza en la democracia se construye respetando la voluntad popular y no cuestionándola cuando los resultados son adversos.