Respaldan mejor armamento para policías estatales

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, afirmó que la delincuencia organizada “se va a resistir siempre a desaparecer”, por lo que consideró fundamental que la fuerza del Estado sea superior para enfrentarla.

“Los hechos violentos están, son visibles; la delincuencia organizada se va a resistir siempre a desaparecer. Lleva golpes, pero siempre habrá este tipo de situaciones”, sostuvo.

Moreno Guillén enfatizó que la capacidad de respuesta estatal no puede ser menor que la de los grupos criminales. “La fuerza del Estado tiene que ser mayor, porque es lo correcto”, aseveró.

En este sentido, respaldó la reciente decisión del Congreso de Chiapas de turnar al Congreso de la Unión una propuesta de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de que las policías estatales puedan acceder a un armamento más adecuado.

Señaló que ya existe un precedente en Sinaloa, donde la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó administrativamente que las corporaciones policiales de esa entidad cuenten con equipo superior.

“Para combatir al crimen se tienen que tener las mismas herramientas. La delincuencia organizada no tiene límites para obtener armamento de manera ilegal; limitar a los estados es limitar este combate”, afirmó.

Agregó que la posible reforma beneficiaría no solo a Chiapas, sino a todas las entidades del país.