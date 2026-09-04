Respaldan nueva etapa hídrica de Chiapas

A un año de que el Instituto Estatal del Agua (Inesa) se transformara nuevamente en la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, alzó la voz para reconocer el trabajo y la visión del gobierno estatal en la reconstrucción de una institución clave para el bienestar de las familias chiapanecas.

El reconocimiento tuvo lugar durante la celebración del primer aniversario de la CEAS, encabezada por su titular, Karina Montesinos Cárdenas, quien destacó el impulso decidido del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para recuperar la rectoría estatal en materia hídrica.

En el evento, la funcionaria subrayó que, bajo esta nueva etapa, se han multiplicado las acciones para construir y rehabilitar sistemas de agua potable, así como para implementar medidas de saneamiento que llevan servicios esenciales a las regiones más apartadas.

En representación del presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, asistió una nutrida delegación del Comité Directivo del organismo empresarial, integrada por Jorge Luis Aguilar Gordillo (Secretario), Romeo Guadalupe Natarén Velázquez (Tesorero), Humberto Cruz Natarén (Vicepresidente del Sector Hidráulico), María Aidy Rodríguez de Los Santos (Vicepresidenta de Desarrollo Empresarial), Joaquín Ruíz Narváez (Vicepresidente de Energía), el invitado permanente Rodolfo Espinoza González y el encargado del Área de Gestión Estratégica, Marco Antonio Olea Enciso.

Para la CMIC, la infraestructura hidráulica no es solo un rubro de obra pública, sino una herramienta fundamental para transformar vidas.

Compromiso

El sector constructor refrendó su compromiso de seguir contribuyendo, desde su experiencia técnica y operativa, al desarrollo de proyectos que garanticen el acceso al agua, fortalezcan la salud pública y sienten las bases de un desarrollo sostenible en las comunidades chiapanecas.

“El agua es vida, y la infraestructura adecuada es el puente que conecta ese derecho con la realidad de la gente”, señalaron.