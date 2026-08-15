Respaldan nuevo arancel de honorarios

El presidente del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, Ovidio Cortazar Ramos, comentó que la publicación en el Periódico Oficial del Estado del nuevo arancel de honorarios para las y los notarios, establece reglas claras en la materia y prohíbe expresamente los cobros adicionales a los previstos, salvo impuestos, derechos y avalúos debidamente justificados.

En entrevista, destacó que esta actualización expedida por el Gobierno del Estado a través de la Consejería Jurídica, representa un avance en materia de transparencia, equidad y responsabilidad social, que fortalecerá al gremio y beneficiará a la población.

Claridad

Sobre todo, porque destacó que estos nuevos estatutos obligan a las notarías a exhibir el arancel para que la ciudadanía conozca con claridad el costo de los servicios.

Uno de los principales avances es la protección a los sectores vulnerables, ya que, en actos sin cuantía, como testamentos, poderes y ratificaciones, pueden considerarse las condiciones socioeconómicas de las personas usuarias.

El nuevo arancel también contempla condiciones especiales para programas de vivienda, regularización de la tenencia de la tierra y campañas de testamento social, cuyos honorarios se sujetarán a convenios orientados al beneficio de la población.

Beneficios

“Este arancel permite encontrar un equilibrio: evitar cobros indebidos, dar certeza a la ciudadanía y garantizar condiciones dignas para el ejercicio de la función notarial. Un notariado fortalecido también tiene mayor capacidad para cumplir su responsabilidad social”, afirmó.

En este sentido, anunció que el Consejo Estatal de Notarios continuará impulsando acciones para acercar la asesoría jurídica a quienes más la necesitan, mediante próximas jornadas notariales gratuitas, en las que se brindará orientación para proteger el patrimonio y garantizar la seguridad jurídica de las familias.