Respaldan partidos políticos insaculación

Los partidos políticos que integran el Congreso de Chiapas manifestaron su respaldo al proceso de insaculación que permite ampliar la participación de las mujeres en las presidencias municipales de Chiapas.

Lo anterior, como parte de la reforma electoral en materia de paridad efectiva.

Con este ejercicio realizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado se da cumplimiento a lo establecido en la reforma electoral aprobada el pasado 14 de septiembre en materia de paridad efectiva.

La diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, y las diputadas Jovannie Maricela Ibarra Gallardo del Partido Acción Nacional (PAN), Andrea Negrón Sanchez de Movimiento Ciudadano (MC) y Silvia Esther Argüello García de Redes Sociales Progresistas (RSP), destacaron que con esta reforma se fortalece el principio de paridad efectiva y amplía la participación de las mujeres en las alcaldías municipales de la entidad.

Deuda histórica

El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Jucopo y los diputados Juan Manuel Utrilla Constantino del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo (PT) y Domingo Velázquez Méndez, del Revolucionario Institucional (PRI), quienes integran dicho órgano parlamentario, indicaron que con la reforma propuesta por el Ejecutivo de Chiapas se atiende una deuda histórica y se abre el espacio para que la mayor parte de los municipios sean gobernados por ellas.

Coincidieron que hoy se vive un proceso que marca un parteaguas para que realmente las mujeres puedan llegar a esos espacios de toma de decisión en los municipios.

Agregaron que se trata de una fecha histórica para el Congreso del Estado, en donde se reescribe la historia de la participación de las mujeres.