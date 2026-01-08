Respaldan posicionamiento ante agresión a Venezuela

Los titulares de los centros públicos de investigación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), entre los que se encuentra el Colegio de la frontera sur (Ecosur), respaldaron la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a los hechos ocurridos en Venezuela.

Claudia Sheinbaum ha subrayado que México rechaza cualquier forma de intervención militar o política que vulnere la soberanía de Venezuela o de cualquier otro país. Los titulares coincidieron en que el diálogo, la diplomacia y la cooperación son las únicas vías legitimas para la resolución de conflictos

El conocimiento debe estar al servicio de la paz

Los centros públicos de investigación, entre los que también se encuentran el CIDE, reafirmaron su compromiso de poner el conocimiento al servicio de la paz, la justicia y la cooperación internacional. Recalcaron que los avances en ciencias y humanidades sólo tienen sentido si contribuyen al bienestar colectivo.

También señalaron que la agresión contra cualquier nación constituye una amenaza al orden internacional y a la estabilidad regional, por lo que hicieron un llamado a los organismos multilaterales, a las instituciones académicas y científicas, y a los gobiernos del mundo a privilegiar la construcción de soluciones conjuntas frente a los desafíos globales.