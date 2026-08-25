Respaldan postura de CSP ante caso Rocha Moya

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas y diputado de Morena, Mario Guillén, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el breve regreso y posterior licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al calificar como “imprudente” la decisión del mandatario y celebrar que haya dado marcha atrás.

El pronunciamiento se da luego de que el Congreso de Sinaloa aprobara por unanimidad, en sesión extraordinaria celebrada este domingo, la segunda licencia indefinida de Rubén Rocha Moya a su cargo como gobernador.

Duración

El mandatario había regresado a sus funciones el viernes pasado y permaneció apenas poco más de 30 horas —según algunos reportes, 34 horas— antes de solicitar nuevamente la separación del cargo.

“Yo vi muy atentamente el mensaje que se subió a las redes el día de ayer por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que retrata el espíritu de muchos que estamos en el servicio público”, declaró el diputado local.

El legislador morenista aseguró que el mensaje de la presidenta refleja una postura compartida por la mayoría de los gobernadores del movimiento: “Coincidimos plenamente con la presidenta. Vimos un comunicado de los mismos gobernadores y en general todos coincidimos con esa postura”.

Cuestionamiento

El diputado cuestionó la conducta de Rocha Moya y advirtió que cuando los servidores públicos buscan el poder por interés personal y no por la gente “se cometen estos errores”.

“Yo celebro que haya dado marcha atrás a este intento de regresar al gobierno de Sinaloa. Qué bueno, porque le da la posibilidad a las instituciones que investigan algunos posibles delitos para poder hacerlo con más imparcialidad”, afirmó.

El legislador subrayó que la decisión final no fue unilateral, sino que se enmarca en un respaldo colectivo a la mandataria federal: “Ya no es algo que esté haciendo una sola persona de manera unilateral, sino ya es desde la Federación y está acorazada por los gobernadores”.

Declaraciones

El respaldo del diputado chiapaneco se alinea con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina calificó el regreso de Rocha Moya como “imprudente” y aseguró que no fue consultada ni notificada previamente.

Rubén Rocha Moya había solicitado su primera licencia el pasado 1 de mayo para separarse del cargo en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República.