Respaldan programa de Viviendas del Bienestar

Tras la gira de trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en Chiapas y la entrega de Viviendas del Bienestar en la capital, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, informó que el Ayuntamiento también participó en el presupuesto, destinando entre 70 y 80 millones de pesos en estímulos fiscales para respaldar el programa federal.

Recursos destinados

Explicó que el gobierno municipal aprobó la exención del pago de diversos derechos e impuestos generados por la construcción de los desarrollos habitacionales, con el propósito de disminuir los costos de edificación y hacer más accesibles las viviendas para las familias beneficiarias.

El edil señaló que la reciente gira de trabajo de la mandataria federal por Chiapas permitió dar seguimiento a diversos proyectos estratégicos, entre ellos el programa de vivienda.

Coordinación

En este sentido, señaló que la administración municipal trabaja de manera conjunta con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado para fortalecer las políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población.

“Muy agradecidos por el respaldo que ha mostrado hacia Chiapas y hacia Tuxtla”, expresó.

Oportunidad para el estado

Consideró que el respaldo del Gobierno Federal coloca nuevamente a Chiapas en el centro de las políticas públicas nacionales, lo que, afirmó, abre oportunidades para atraer mayores inversiones y programas de desarrollo.

Asimismo, adelantó que, de acuerdo con la información compartida durante la gira presidencial, se espera que la presidenta regrese a Tuxtla Gutiérrez en agosto para encabezar una nueva entrega de más de 480 viviendas como parte del programa federal.