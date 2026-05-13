Respaldan ratificación de calendario escolar

Ante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la revocación de los cambios en el calendario escolar 2025-2026, autoridades educativas y representantes de instituciones particulares del estado secundaron la decisión, considerando que adelantar el cierre del ciclo habría afectado el aprendizaje de miles de estudiantes en Chiapas.

La iniciativa proponía el adelanto del fin del ciclo escolar al 5 de junio; sin embargo, este permanecerá sin modificaciones, por lo que las clases concluirán el próximo 15 de julio.

La decisión fue respaldada por autoridades educativas y representantes de escuelas particulares en la entidad, quienes coincidieron en que reducir más de un mes de actividades académicas habría tenido un impacto negativo en la formación de los estudiantes.

Respaldo estatal

El subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales, consideró acertada la decisión de mantener el calendario original.

Destacó que en la actualidad existe una mayor apertura al diálogo entre autoridades, docentes, madres y padres de familia, lo que permite tomar decisiones con base en las necesidades reales del sector educativo.

Además, recordó que el gobernador de Chiapa Eduardo Ramírez Aguilar ya había manifestado su postura a favor de dar continuidad al calendario escolar establecido.

Rechazaban corte

La rectora de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), Rita Acosta Reyes, explicó que desde un inicio las instituciones particulares consideraron inconveniente la propuesta de recortar el ciclo escolar.

Además, destacó que las instalaciones siempre estuvieron adecuadas y sin algún riesgo justificable para la suspensión anticipada.

Aunque la universidad no se vería afectada directamente por tratarse de una institución de nivel Superior, sostuvo que las escuelas privadas de educación Básica y Media Superior tampoco veían con buenos ojos la modificación.

Afectaciones en el sector

Por su parte, Enoc García Fernández, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Chiapas, indicó que un ajuste de esa magnitud habría generado complicaciones importantes, especialmente en las universidades que operan bajo esquemas cuatrimestrales.

El representante detalló que alrededor de 20 universidades privadas en la entidad, con una matrícula estimada de 20 mil estudiantes, habrían tenido que replantear su organización académica.

No obstante, aclaró que algunas instituciones con programas en línea habrían tenido mayor capacidad para adaptarse ante cualquier eventualidad.