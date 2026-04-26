Respaldan reforzar seguridad en zonas arqueológicas

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de Chiapas, Erika Mendoza, consideró que las medidas para reforzar la seguridad en zonas arqueológicas del país son necesarias para garantizar la integridad de los visitantes y preservar la actividad turística, luego de los hechos ocurridos recientemente en Teotihuacán que llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar ajustes en los protocolos de seguridad en esos espacios históricos.

En entrevista, la legisladora señaló que siempre existen áreas de oportunidad para fortalecer la protección en los sitios turísticos, por lo que cualquier medida que se implemente —ya sea a nivel nacional o en Chiapas— será bien recibida si contribuye a prevenir incidentes.

“Yo considero que siempre hay áreas de oportunidad y si esta acción se tiene que implementar en Chiapas, yo creo que será bien recibida. El INAH y la Secretaría de Turismo ya tomarán una decisión respecto al tema”, expuso.

Mendoza destacó que el turismo representa una actividad fundamental tanto para México como para Chiapas, por lo que subrayó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para visitantes nacionales y extranjeros.

“Sin duda son hechos lamentables; sin embargo, confiamos en que estos ajustes van a ser un tema prioritario para todos los turistas y visitantes”, sostuvo.

Trabajo coordinado

La diputada resaltó que la seguridad en los destinos turísticos debe ser resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, a fin de prevenir incidentes durante periodos de alta afluencia, como los próximos fines de semana largos y temporadas vacacionales. “Siempre el trabajo coordinado entre las autoridades municipal, estatal y federal va a ayudar a contrarrestar este tipo de incidentes”, afirmó.

En ese sentido, hizo un llamado a quienes planean viajar dentro del estado a hacerlo con responsabilidad, privilegiando la convivencia familiar y respetando las medidas de seguridad.