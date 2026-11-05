Respaldan regulación del celular en escuelas

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Marcela Castillo Atristain, se pronunció a favor de la regulación del uso del celular en las escuelas públicas, una iniciativa impulsada por el gobierno federal que entró en vigor esta semana.

“En lo particular a mí me da mucho gusto la regulación de los celulares, porque creo que de ahí parte la discusión. Sin duda alguna sabemos perfectamente las consecuencias que tiene de por sí en la vida diaria”, señaló.

La legisladora advirtió que no se trata solo de los adultos, “que ya tenemos un mejor raciocinio”, sino que las redes sociales han sido un parteaguas en las conductas de niños, niñas y adolescentes.

Castillo Atristain aclaró que la regulación contempla excepciones para casos de emergencia y para uso pedagógico cuando sea necesario.

“No estamos satanizando el uso de los celulares, pero me parece que causan una fuerte adicción que no permite a los niños, niñas y adolescentes desarrollarse de buena manera”, expresó.

Asimismo, recordó que se trata de una regulación acordada a nivel nacional con la mayoría de los secretarios y secretarias de Educación, convocados por el secretario de Educación federal.

La presidenta de la Mesa Directiva hizo un llamado a las escuelas de Chiapas a estar atentas a la regulación y a concientizar a los padres y madres de familia, pues señaló que sorprendentemente a veces son ellos quienes quieren que se haga uso de los celulares.

Discusión

Cuestionada sobre si hubo consulta en Chiapas, Castillo Atristain recordó que el tema se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y mencionó que Francia fue el primer país en establecer una regulación más estricta sobre el uso de celulares.

“Estamos hablando de acuerdos entre la Secretaría federal y la estatal para que no exista esta adicción a los celulares que tanto daño nos ha causado, sobre todo a niños, niñas y adolescentes”, concluyó.