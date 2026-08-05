Respaldan regular el uso de celulares en escuelas

Ante la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar una regulación sobre el uso de celulares y redes sociales en las escuelas, el secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, consideró positiva la iniciativa, afirmando que el debate debe sustentarse en investigaciones científicas y en la participación de la comunidad educativa.

La mandataria federal anunció que la propuesta será presentada antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto.

Aclaró que la intención no es prohibir el uso de los dispositivos móviles, sino generar conciencia sobre el funcionamiento de las redes sociales y los mecanismos que favorecen un uso compulsivo entre los menores de edad, además de avanzar en una regulación de estas plataformas.

Iniciativa

Al respecto, el secretario de Educación de Chiapas calificó la iniciativa como una medida oportuna ante los desafíos que representa el entorno digital para las nuevas generaciones.

“Es una iniciativa muy importante porque nos toca acompañar a esta generación en transición hacia un entorno digitalizado, pero también no olvidar que somos seres humanos. En ese sentido hay que medir el impacto”, expresó.

Señaló que las instituciones de educación superior deben desempeñar un papel fundamental en este proceso, aportando investigaciones y evidencia científica que permitan tomar decisiones con bases sólidas sobre el uso de dispositivos electrónicos en edades tempranas.

Indicó que existen hipótesis y estudios que relacionan la exposición prolongada a las pantallas con alteraciones en el desarrollo neurológico de niñas, niños y adolescentes (NNA), por lo que consideró indispensable fortalecer la investigación antes de definir una política pública.

El funcionario respaldó la regulación del uso de dispositivos digitales en el ámbito escolar, al considerar que la experiencia internacional ha demostrado resultados favorables.

“En otros países ha demostrado que es pertinente, incluso científicamente, que los jóvenes comiencen a utilizar pantallas a una edad posterior a los 14 años”, concluyó.