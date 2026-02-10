Respaldan transportistas a autoridades de seguridad

La Alianza del Autotransporte en Chiapas manifestó su respaldo a las corporaciones de seguridad del estado, al reconocer los avances en el desempeño de estas para mantener la paz en las diferentes regiones y el libre tránsito.

En el marco de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la organización, su presidente Bersaín Miranda Borraz destacó la cercana comunicación que mantienen con las autoridades encargadas de la seguridad, en particular con el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y con el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca.

Postura

La postura del gremio del autotransporte refuerza la percepción de un trabajo coordinado entre autoridades y sectores económicos para enfrentar los retos de seguridad en el estado, especialmente en las vías de comunicación vitales para la actividad logística y comercial de la entidad.

"Hemos mantenido un vínculo de comunicación muy estrecha con quienes hemos tenido reuniones frecuentes para darle seguimiento a los temas", afirmó el líder transportista agregó que, junto con otras organizaciones, trabajan de manera conjunta y alineada con el gabinete gubernamental.

Canacar

El presidente de la Alianza también hizo referencia a la colaboración con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Chiapas, cuyos socios, al igual que los transportistas locales, habían sufrido las consecuencias de la inseguridad en las carreteras.

"Las cosas pues van bien, sabemos que no es una tarea fácil pero vemos que hay un gobernador que está decidido a garantizarle la seguridad de todos los chiapanecos", expresó Miranda Borraz y enfatizó que el mandatario estatal no está solo en esta tarea.

Asimismo, expresó que: "Estamos los chiapanecos que hemos invertido en el estado y que seguimos haciéndolo aún. Estamos ahí respaldando sus acciones".