Respaldos y obras marcan gira de Sheinbaum

Luego de la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Chiapas, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, mostró su apoyo sobre las actividades realizadas en la entidad.

La legisladora señaló que la visita de la mandataria federal demuestra la importancia que se otorga a la región, en particular con la puesta en marcha de la planta de moscas estériles, el respaldo a productores agrícolas, la atención a estudiantes y la entrega de viviendas.

Subrayó dos aspectos relevantes de la gira, en primer lugar, resaltó la colaboración entre el gobierno de México y el de Estados Unidos para la operación de la planta de esterilización, lo que consideró un mensaje de disposición para la cooperación bilateral.

En segundo término, recordó que la presidenta Sheinbaum, durante su campaña, se comprometió con un programa nacional de vivienda, expuso que la entrega de viviendas en Tuxtla Gutiérrez forma parte del cumplimiento de ese compromiso.

La diputada hizo referencia a la situación del gusano barrenador y destacó que las autoridades estatales y federales han dado atención prioritaria al tema a través de programas de la Secretaría del Campo.

Enfatizó que la declaración de la presidenta sobre Chiapas como puerta de entrada a México y a Latinoamérica, no solo implica aspectos comerciales, sino también de movilidad humana, lo que abre áreas de oportunidad para la entidad en la frontera sur.