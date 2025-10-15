Respetará el PRI a los viejos militantes

El líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Antonio Zuarth, explicó que en la reciente Asamblea Estatal acordaron que el instituto político priorizará a los “viejos militantes”, de cara al proceso del 2027.

Señaló que en el reciente encuentro reunió a la dirigencia estatal, legisladores, sectores y organizaciones, y además contó con la visita del secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Jorge Meade Ocaranza, quien reafirmó el respaldo del priísmo nacional a la militancia chiapaneca.

Acciones de fortalecimiento

Durante la asamblea se abordaron acciones de fortalecimiento territorial que se están impulsando en los municipios, así como el proceso de renovación de los Comités Directivos Municipales (CDM), que permitirá consolidar liderazgos legítimos y representativos en cada región.

Destacó que quienes representen al partido en el próximo proceso electoral serán cuadros surgidos de las bases, viejos militantes con trabajo probado y el respaldo de la militancia. “No habrá imposiciones. Vamos a respetar a quienes han construido al PRI desde abajo”, dijo.

Papel estratégico

Finalmente, recordó que en su intervención, Jorge Meade Ocaranza reconoció el papel estratégico de Chiapas dentro de la estructura nacional del PRI. Subrayó la fuerza de la militancia local y el respaldo de los pueblos originarios como un factor clave para el fortalecimiento del partido en el sureste mexicano.