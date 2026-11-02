Respeto al magisterio; polémica por las tareas

El tema magisterial en México volvió a generar debate y polémica y ahora no fueron los bloqueos o protestas; más bien, el tema se ha centrado en el respeto y la autonomía del maestro para llevar a cabo sus actividades escolares.

En el país, hace poco, se volvió discusión nacional el caso de un profesor que dejó de tarea realizar un croquis a los estudiantes del recorrido que implica de su casa a la escuela. La actividad está marcada dentro de los planes del sector educativo.

Esa acción desató la inconformidad de una madre de familia que dijo que esa tarea podía exponer la seguridad de las alumnas y alumnos, a eso se sumó un tema de acoso que fue denunciado.

El docente negó los hechos del acoso y defendió la tarea del croquis. Sin embargo, en redes sociales el tema generó opiniones divididas.

Más respeto al docente: CNTE

Al ser cada vez más frecuentes los cuestionamientos, acusaciones e incluso agresiones contra docentes en México, el secretario general de la Sección VII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Isael González Vázquez, comentó que se ha vuelto muy delicada la labor del profesor.

Exigen que ya no haya más señalamientos e incriminaciones a los maestros, ahora casi todo se toma a mal en el abordaje de los contenidos que marcan los libros de texto.

Si las agresiones o la falta de respeto al trabajo de maestras y maestros sigue, la Sección VII de la CNTE no descarta detener labores para exigir que las autoridades educativas implementen alguna medida.

“Ahora ya no sabemos ni cómo ingresar al aula, si observamos a alguien es acoso visual, si saludas a alguien y lo palmeas tantito en el hombro ya es tocamiento; ¿Qué vamos hacer entonces?, si cuando éramos niños nosotros saludábamos al maestro, incluso nos agachábamos por respeto, porque esa era nuestra cultura, ahora eso es humillación”, dijo.

La petición al gobierno es que busquen una forma para garantizar el respeto a la labor del maestro, porque así no podrán seguir trabajando. Comentó que las maestras y profesores no deben combatir solo esas situaciones injustas que se dan cada vez más frecuentes, es trabajo de las autoridades educativas.

Consideró el liderazgo magisterial que el propio estado ha desvalorizado la labor docente y que ha minimizado su papel, caracterizándolo como irresponsable.

Es un fenómeno que ha impactado en el trato en las escuelas y es muy común hoy en día que los padres lleguen a protestar cuando se les llama la atención a los menores.

El declive de la autoridad docente

Joselito López Toalá es docente de la Escuela Preparatoria número 7, y asegura que diversos factores han contribuido a este deterioro y las tensiones que enfrenta hoy el magisterio.

La imagen del docente antaño ya no es la misma y la falta de reconocimiento no solamente tiene que ver con los movimientos magisteriales.

Ahora un maestro o una maestra ya no puede actuar como el docente de antes, el cual dejaba muy claras las reglas y también tenía la autorización para llamar la atención.

Antes se delegaba a los profesores la función de corregir conductas, ahora la labor central es enseñar, aunque la educación integral implique también formar en valores y normas.

López Toalá reconoció que el propio docente ha provocado en cierta medida esta situación, pues las actitudes de algunos maestros en el aula dejan mucho que desear.

Ahora las madres y padres de familia señalan, apuntan y en ocasiones satanizan al profesor sin razón ni argumentos.

Esta embestida genera miedo y temor en el profesorado.

“Cuando ya se hace general, ya se estigmatiza al docente, pues ahí es en donde también empieza ya el declive de la imagen del docente”, lamentó profesor.

Docencia

La figura del maestro ha perdido autoridad y respeto ante los alumnos y los padres de familia, advirtió Francisco Javier Pérez Núñez, profesor jubilado con 48 años de trayectoria en secundarias generales, preparatorias, Colegio de Bachilleres, universidades y posgrado.

Licenciado en Educación Media y Normal, con especialidades en Educación Física y Matemáticas, e ingeniero industrial en producción, Pérez Núñez analizó los retos y problemas que enfrenta la docencia actual.

“El maestro no puede corregir“

Como primer factor, hay cambios constantes en los proyectos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). “Cada año cambian los programas a los maestros. El maestro no establece una sola versión del programa y de paso no lo lleva. La educación que nos piden no es correctiva, no podemos corregir. Es cognitiva: solo quiere que le enseñemos a sumar, a restar, a multiplicar, pero no quiere que corrija”, explicó.

Falta de capacitación

El segundo punto que abordó es la irresponsabilidad de los padres de familia. “Hay mucha alcahuetería, ya ves la mamá gallina, el papá gallo. Genera niños caprichosos, los papás solapadores desde pequeños. Entonces, cuando llegan a una edad en la que entran a una escuela, pues ya no tienen la figura del maestro que respetar”, señaló.

También apuntó a la incompetencia de algunos docentes: “No hay capacitación del principio de autoridad en el grupo. No maneja su grupo, no pone el principio de autoridad y los alumnos lo rebasan. La mayoría de los maestros no conocen su programa, no conocen su materia y no la estudian. Los alumnos ya no son aquellos alumnos de antes”.

Entorno social y redes sociales

Pérez Núñez mencionó que el nivel social también afecta la autoridad del maestro. “Un nivel social muy bajo donde los valores están totalmente fuera de tono no puede haber un respeto al maestro, porque llegan a un lugar de mucha libertad, mucho libertinaje, y lo llevan al salón de clase”.

Asimismo, consideró que las redes sociales afectan demasiado la autoridad del maestro y la capacidad de enseñanza. “Le hacen más caso a las redes sociales que al maestro de clase. Por eso en el Congreso se publicó ya que va a estar prohibido usar teléfonos dentro de las aulas”, recordó.

Cuestionado sobre por qué las nuevas generaciones de docentes desconocen su materia, el entrevistado señaló un porcentaje de profesores sigue enseñando con el cuaderno y el lápiz en algunas escuelas públicas.

Es decir, llega un docente que tiene su libro de hace 8 o 10 años, con un joven que maneja una laptop, una computadora de alto nivel, un teléfono celular, y el maestro de antaño no lo sabe operar y es ahí donde hay que actualizarse a las nuevas tendencias educativas.

La inversión que falta

Las escuelas públicas han sido rebasadas por la cuestión sindical, la mediatización y las redes sociales. “El nivel de los maestros y el presupuesto que México gasta no es acorde con los 5 o 6 millones de alumnos que reciben educación. No se ve el producto, la verdad. Y hay demasiados doctores, demasiados abogados, demasiados profesionistas sin trabajo”, concluyó el docente en su postura sobre los retos y oportunidades en el magisterio.