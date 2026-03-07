Responde Aparicio a señalamientos sobre sus bienes

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, respondió a una publicación respecto de los vehículos clásicos con los que cuenta.

En un comunicado en sus redes sociales señaló lo siguiente: “La información referida forma parte de mi declaración patrimonial pública, presentada ante las instancias correspondientes de fiscalización y disponible en los mecanismos oficiales de transparencia”.

Es importante, dijo, precisar que uno de los registros señalados corresponde a una motocicleta y no a un automóvil, como se ha interpretado en algunas publicaciones. En las declaraciones patrimoniales este tipo de bienes se reporta dentro del apartado “vehículos/motocicletas”, lo que puede generar interpretaciones imprecisas si no se revisa el formato completo.

Contexto

La unidad referida, fue adquirida en condiciones propias de un vehículo antiguo destinado a restauración, por lo que su precio de adquisición puede ser menor al valor que alcanzan unidades restauradas en el mercado.

Los montos declarados corresponden al precio real pagado al momento de la compra y no a estimaciones de valor comercial o de mercado.

Todos los bienes se encuentran debidamente registrados en los formatos oficiales de declaración patrimonial y están disponibles para cualquier revisión por parte de las autoridades competentes.

“Reitero mi compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas. Al mismo tiempo, continúo concentrado en la responsabilidad que tengo al frente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo: trabajar todos los días por la seguridad y la tranquilidad de las familias chiapanecas”, concluyó.