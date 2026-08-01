Responden al pacto social de la prevención

En el marco de la Mesa de Trabajo Costa-Soconusco del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó el respaldo de la población al gran pacto social convocado para fortalecer la prevención y hacer de Chiapas la entidad más segura del país.

Desde Tapachula, Llaven Abarca refirió que en estas regiones se ha cometido más del 50 por ciento de feminicidios registrados en Chiapas este año: “Somos corresponsables de la seguridad del estado y la de nuestros hogares, por lo que es muy importante mantener esta relación pueblo y gobierno, para que juntos prevengamos delitos como la violencia familiar, la pederastia, el abuso sexual y el feminicidio”, subrayó.

Coordinación interinstitucional

Es preciso mencionar que durante la Mesa de Trabajo, el gobernador Eduardo Ramírez expresó que su gobierno sigue firmemente comprometido con fortalecer la seguridad de las mujeres, niñas y niños, por lo que existe una gran coordinación interinstitucional para implementar acciones que ayuden a disminuir los índices de violencia en la entidad.

“Sé que podemos lograr la reducción de los delitos relacionados con violencia al interior de los hogares, que son los que han ido en aumento este año. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para trabajar en conjunto y obtener resultados”, señaló.

Atención a mujeres

Asimismo, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marián Vázquez González, exhortó a las y los alcaldes a coadyuvar en la atención inmediata de las mujeres. Mientras que la activista Elsa Simón reconoció el apoyo de las autoridades estatales para fortalecer la atención a las víctimas y resaltó que se da seguimiento a casos de abuso sexual y violencia extrema hasta obtener sentencias condenatorias.

En esta gira por la Perla del Soconusco, el fiscal también acompañó al gobernador en el banderazo de la campaña Transporte con Propósito Prevenir para el Buen Vivir, en la que las y los transportistas responden al llamado a la prevención con el objetivo de que las mujeres vean en los colectivos, taxis y camiones, espacios seguros.