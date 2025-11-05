Responden caso de Medicina Veterinaria de la Unach

Luego que la Facultad de Medicina Veterinaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fuera cerrada por alumnos inconformes, las autoridades educativas crearon una ruta de acuerdos y metas conjuntas, permitiendo el restablecimiento de las condiciones académicas en el plantel ubicado en la capital del estado.

Así lo explicó el encargado de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la Unach, Sergio Enrique Serrano Alfaro, quien dijo, se atendió la denuncia pública realizada por una estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II, de Tuxtla Gutiérrez.

Procedimiento

Explicó también que se inició una queja de oficio y se dictarán medidas cautelares, además que que se dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes, en tanto la universidad estará atenta coadyuvando en las investigaciones.

Indicó que el área a su cargo trabaja como lo marca el protocolo de actuación con relación a este tipo de casos, donde se incluyen las medidas citadas, además de promover un acercamiento entre la alumna y las autoridades de la Facultad a la cual pertenece, para efecto de que tenga un acompañamiento, garantizando que no tendrá ningún tipo de represalia.

A su vez, una alumna de identidad reservada que se dijo agraviada, reconoció el trabajo de los directivos de la Unach pero que hay mucho que atender para frenar los casos de acoso, en específico de algunos personajes.