Responsable de atropellar a adulta mayor fue liberada

Familiares de Matilde Ruiz Martínez, persona de la tercera edad que fuera arrollada hace unos días en la diagonal Hermanos Paniagua, frente la Unidad de Medicina Familiar n.17 del IMSS, denunciaron que la persona responsable del hecho fue liberada por las autoridades, esto pese a haber sido detenida y de existir pruebas de su responsabilidad.

El pasado 22 de junio se viralizó el caso de Matilde Ruiz, quien fue atropellada por una camioneta mientras cruzaba la calle. El hecho fue captado por distintas cámaras que muestran cómo las personas cercanas se movilizaron para atender a la afectada.

Pese a la claridad de los hechos que muestran los videos, familiares de Matilde Ruiz siguen exigiendo justicia, indicando que la conductora de la camioneta fue puesta en libertad.

Medidas pendientes

El hecho causó que las autoridades locales colocaran boyas sobre la vialidad con el propósito de disminuir la velocidad de circulación, sin embargo, la ciudadanía lamentó que estas acciones se tomen después de que sucedan los siniestros viales.

En ese contexto, distintos colectivos han exigido mejorar la infraestructura, poniendo al peatón y al ciclista hasta arriba de la jerarquía de movilidad, esto para disminuir los siniestros viales.

Entre estos colectivos se encuentra San Cris Con Bici, que junto a Emisión Cero realizaron un estudio de las zonas con mayor riesgo vial en San Cristóbal, encontrando la diagonal Hermanos Paniagua con la calle Periodista Lic. Arturo Urbina se encuentra en el octavo lugar de peligrosidad.

Este cruce, que no ha sido atendido por las autoridades locales, está a unos metros de donde fue atropellada la persona de la tercera edad hace unos días.