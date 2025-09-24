Respuesta inmediata a localidades afectadas

Todos los municipios afectados por las recientes lluvias en el estado están siendo atendidos, declaró La secretaria general de Gobierno Patricia Conde Ruiz, quien además dijo que la respuesta ha sido inmediata ejemplificando la restauración provisional de la carretera a Mapastepec.

Detalló que desde el pasado viernes el gobernador activó los protocolos de atención. Aunque reconoció que algunos caminos, como en La Concordia, llevan una semana cortados debido a la magnitud de los deslaves.

“Las máquinas trabajan sin descanso para desalojar las vías”, precisó.

Ayuda humanitaria

Respecto a la atención a la población, la Secretaria destacó que se está brindando ayuda humanitaria a todas las comunidades afectadas.

“A todos se les está atendiendo, se les está llevando despensa, lo que necesiten. Hay plantas potabilizadoras de agua en esas diferentes regiones”, explicó.

Destacó que se está trabajando en coordinación con el Gobierno Federal, específicamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que ya intervienen en el tramo carretero Mapastepec - Tapachula, específicamente en los puentes afectados.

Recursos

Sobre los recursos para la reconstrucción, informó que se instaló un Consejo y se realiza el levantamiento de daños para determinar las necesidades exactas.

Sobre la capacidad financiera del estado para enfrentar la emergencia sin fondos como el Fonden, Patricia Conde aclaró que existe un porcentaje del presupuesto estatal y municipal destinado para estos casos.

“Si rebasa ese tope, entonces lo atiende la Federación”, señaló, además, reconoció el trabajo de los presidentes municipales afectados, quienes, dijo, están cumpliendo con su responsabilidad.