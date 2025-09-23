Restablecen conexión en la costera tras labor titánica

Luego de una intensa labor de aproximadamente 40 horas continuas, autoridades federales lograron habilitar un paso provisional en el puente Pacayal I, restableciendo la conexión en la autopista costera entre Mapastepec y Tapachula, esto luego de los graves daños ocasionados por las lluvias torrenciales del pasado 19 de septiembre.

Puentes vitales

Los efectos de la onda tropical 33, superaron los 200 milímetros de agua en la región y provocaron el colapso de dos puentes vitales para la comunicación en la zona: el Tablazón 1, ubicado en Ulapa, Mapastepec, y el Pacayal I.

Esta situación dejó incomunicadas a varias comunidades y afectó severamente el transporte de mercancías, al ser una ruta clave para vehículos pesados.

De manera inmediata, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició los trabajos de emergencia.

De acuerdo con reportes de la dependencia, más de 150 trabajadores laboraron sin interrupción desde la noche del 20 de septiembre para construir el desvío provisional que permitiera el flujo vehicular.

Habilitan paso

La SICT informó “que se habilitó un paso provisional y se operará en doble sentido en la autopista costera, reestableciendo la conectividad en esta importante vía”. La obra fue culminada durante la noche de este domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de septiembre.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil del estado confirmó el restablecimiento del tránsito en doble circulación en la carretera Acapetahua-Mapastepec; sin embargo, ambas dependencias hicieron un llamado a la población a transitar con extrema precaución.

“Se pide a la población que transite por la zona tome sus precauciones y maneje con mucha paciencia ya que son cientos de vehículos pesados los que están circulando a muy baja velocidad”, advirtió Protección Civil en un comunicado.

La rápida intervención evita una crisis logística mayor en la región del Soconusco, las autoridades continúan evaluando los daños en el puente Tablazón 1 para iniciar su reconstrucción definitiva. El paso provisional en Pacayal I alivia la presión del transporte de carga y pasajeros.