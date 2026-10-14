Restablecen el paso en caminos de Oxchuc

La noche del lunes quedó restablecido el paso en los caminos de la ruta de Mesbiljá, municipio de Oxchuc, luego de los derrumbes que se registraron por las lluvias que afectaron la región.

En los trabajos de rehabilitación de los caminos y carreteras participaron elementos de la 31.ª Zona Militar, mediante la aplicación del Plan DN-III-E, sumando esfuerzos con las corporaciones de seguridad y Protección Civil para atender la emergencia y apoyar a la población afectada.

Acceso

Autoridades del lugar informaron que con los trabajos realizados con el apoyo de maquinaria, las familias ya puedan trasladarse para atender sus necesidades prioritarias.

Asimismo, reportaron que mantienen atención en la ruta que comunica a las 22 comunidades, en el tramo que va de Muro hasta Canoiljá, donde se identificó en Paxtontikjá uno de los principales puntos de obstrucción.