Restablecen el servicio de carga y pasaje

Después de que las autoridades federales informaron de la rehabilitación del puente Pacayal, que conecta a Mapastepec con Tapachula, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, confirmó que el sector retomará esta vía de comunicación para llevar productos y servicios a esa parte de la entidad.

El líder del sector transporte comentó fue rápida la intervención del gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado, debido a que después de varias horas de trabajo rehabilitaron el lugar.

Con eso, añadió, se brinda una ruta para que vehículos mayores de carga puedan desplazarse por la zona. La recomendación, dijo, es manejar con precaución al tratarse de pasos provisionales.

Rayo Cruz mencionó que habilitar el paso de Mapastepec a Tapachula es alentador, debido a que para los vehículos de carga era muy complejo moverse por la Sierra Madre debido a que las carreteras son angostas y se iba a presentar una saturación de unidades.

Por eso, enfatizó, la reacción que tuvieron los tres órdenes de gobierno fue atinado, junto al Ejército Mexicano que también brindó su ayuda en la zona afectada.

Afectaciones han sido atendidas

El vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, comentó que además de Mapastepec, también se presentaron afectaciones en otros tramos carreteros que fueron limpiados y atendidos por las autoridades.

Insistió que es importante reconocer el trabajo que hicieron las autoridades, lo que habla bien de los servidores públicos que intervinieron para darle una ruta de paso a miles de personas.

Finalmente, reiteró la importancia de que los conductores manejen con precaución y disminuyan la velocidad, considerando que mucha carpeta asfáltica se encuentra mojada, dañada o con hoyos.